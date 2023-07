Israele, auto contro i pedoni a Tel Aviv: dieci feriti

Dieci persone sono state ferite da un’auto che li ha travolti alla fermata di un autobus nella parte nord di Tel Aviv alla quale sono seguiti degli spari. Lo riferisce la polizia secondo cui si tratta di un attentato. L’autore, secondo i media, sarebbe stato «neutralizzato».

Secondo la polizia l’attentatore è un palestinese di 23 anni di un paese vicino Hebron in Cisgiordania. Lo dicono fonti riportate dai media che lo hanno indentificato in Hassim Halaila che aveva un permesso di ricevere cure mediche a Tel Aviv. Hamas da Gaza, citata dai media, ha inneggiato all’attentato definendolo «un’eroica vendetta» per l’operazione militare a Jenin.