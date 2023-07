Medvedev spaventa il mondo: «L'apocalisse nucleare è abbastanza probabile»

«Un’apocalisse nucleare non è solo possibile, ma anche abbastanza probabile». Su Telegram, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, è tornato a sventolare lo spettro del disastro atomico. «Ci sono almeno due ragioni», ha spiegato, «primo, il mondo è in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi, perchè i nostri nemici hanno deciso di sconfiggere davvero la più grande potenza nucleare, la Russia. Sono degli idioti ma è proprio così». La seconda ragione, ha concluso Medvedev, «è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate sapete bene da chi e dove, il che significa che non ci sono tabù».