Wagner annuncia la guerra civile, smentita la fuga di Putin

"La guerra civile è ufficialmente cominciata". Lo annunciano, in un messaggio sul canale Telegram, i mercenari del gruppo Wagner pubblicando la foto di un elicottero russo abbattuto. Un video della Bbc mostra un convoglio della Wagner lungo l’autostrada M4 che collega Voronezh a Mosca. Intanto il leader del gruppo paramilitare, Yevgeny Prigozhin, ha accusato l'esercito russo di attaccare le sue forze che stanno avanzando in Russia. Secondo alcuni testimoni il convoglio del gruppo Wagner srabbe stato preso preso di mira da elicotteri russi proprio lungo l'autostrada M4. Dopo alcune voci secondo cui il presidente russo Vladimir Putin aveva lasciato Mosca il portavoce Dmitry Peskov è intervenuto per smentire la niotizia e ha sottolineato che "il presidente lavora al Cremlino". Secondo altre fonti alcuni aerei presidenziali sarebbero atterrati a San Pietroburgo.