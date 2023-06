L'Europa osserva con attenzione, Meloni convoca i servizi segreti

La ribellione aperta di Yevgeny Prigozhin rappresenta "la sfida più significativa allo Stato russo" nella storia recente. Lo sostiene l'intelligence britannica nel rapporto quotidiano dedicato alla guerra in Ucraina.

Secondo Londra, i reparti Wagner sono rientrati in territorio russo attraversando il confine ucraino in più punti e mirano, dopo Rostov, verso Voronezh, con l'intenzione poi di "raggiungere Mosca". Un progetto il cui fallimento dipende ora dalla lealtà al Cremlino "della Guardia Nazionale", prosegue il rapporto, stando al quale alcune unità dell'esercito avrebbero mostrato inizialmente "acquiescenza" verso gli insorti.

Gli Usa osservano da vicino la situazione in Russia e lo scontro tra il leader del gruppo mercenario Yevgeny Prigozhin e i generali russi tra cui il ministro della Difesa Sergei Shoigu e il capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Lo riferiscono fonti della Difesa americana alla Cnn. Joe Biden ha ricevuto un briefing sullo scontro, e gli Stati Uniti si stanno consultando con "alleati e partner in tutto il mondo" sugli sviluppi della situazione in Russia.

"E' una questione interna alla Russia. Stiamo monitorando la situazione", ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, soffermandosi sugli sviluppi della crisi tra il gruppo Wagner e il Cremlino.

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con attenzione gli eventi che si stanno svolgendo in Russia e che testimoniano come l'aggressione all'Ucraina provochi instabilità anche all'interno della Federazione Russa", riferisce una nota di Palazzo Chigi.

"Sono accadimenti delle ultime ore, non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finito questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l'intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come le cose possono andare", ha detto la premier nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia. "Stiamo seguendo gli sviluppi su quello che sta accadendo nelle ultime ore in Russia. La consapevolezza è di una situazione di caos all'interno della Federazione russa che stona un po' con certa propaganda vista negli ultimi mesi".

La premier ha spiegato che ci sono contatti con gli alleati internazionali, e più tardi ci sarà una riunione convocata a livello di ministri degli Esteri per scambiare le informazioni. "Non possiamo far distogliere l'attenzione dall'Ucraina - ha aggiunto la premier -. Italia e Europa hanno mostrato una lucidità che non sempre si sono viste in passato. Quanto sta accadendo ci dimostra quanto certa propaganda fatta in passato dalla Russia, sulla forza e la compattezza del regime, non corrispondesse alla realtà".