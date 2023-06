Insurrezione in Russia, la Wagner entra a Rostov e prende il controllo dell'aeroporto

«Siamo all’interno del quartier generale dell’esercito, sono le 7:30 (04:30 GMT): i siti militari a Rostov, incluso un aeroporto, sono sotto il nostro controllo». Lo ha detto il capo del gruppo di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un video su Telegram. Prigozhin in precedenza aveva affermato che le forze di Wagner sono entrate in Russia dal fronte ucraino, e ha promesso di rovesciare la leadership militare russa, aggiungendo che lui e migliaia dei suoi combattenti sono «pronti a morire».

Il quartier generale militare russo a Rostov sul Don è una base logistica chiave per l’offensiva in Ucraina.

Prigozhin ha aggiunto che gli aerei che prendono parte all’offensiva ucraina «stanno partendo normalmente» dall’aeroporto. «Abbiamo preso l’aeroporto sotto controllo in modo che l’aviazione d’attacco non colpisse noi, ma colpisse gli ucraini», ha detto Prigozhin, invitando i russi a non credere a ciò che viene loro detto dalla televisione di stato: «Un’enorme quantità di territorio è persa. I soldati sono stati uccisi, tre, quattro volte di più di quanto si dice nei documenti mostrati dai vertici», ha aggiunto. Prigozhin ha affermato che il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov «è scappato di qui quando ha scoperto che ci stavamo avvicinando all’edificio». Le autorità di Rostov hanno invitato i residenti a rimanere a casa. La Russia ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin, accusandolo di aver tentato di avviare una «ribellione armata».

Putin parlerà alla nazione

A «breve» secondo il portavoce del Cremlino, è atteso un appello alla nazione del presidente russo Vladimir Putin.

A Mosca misure anti terrorismo

Il sindaco di Mosca ha annunciato che nella capitale russa si stanno adottando misure "antiterrorismo» dopo che il capo del gruppo mercenario Wagner ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari del Paese. «In relazione alle informazioni che giungono a Mosca, si stanno adottando misure antiterrorismo con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza», ha detto Sergei Sobyanin sui social media. La Piazza Rossa e il Mausoleo di Lenin saranno chiusi ai visitatori il 24 giugno «a causa di eventi»: lo riporta Ria Novosti citando il dipartimento stampa e pubbliche relazioni del Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa.

Wagner: 25 mila uomini pronti a rovesciare Putin

Il capo del gruppo di mercenari Wagner ha detto sabato che la sua forza di 25.000 uomini era «pronta a morire», mentre prometteva di rovesciare la leadership militare della Russia. «Tutti noi siamo pronti a morire. Tutti i 25.000, e poi altri 25.000», ha detto Yevgeny Prigozhin in un nuovo messaggio audio. «Stiamo morendo per il popolo russo».

L’oppositore russo e uomo d’affari in esilio, Mikhail Khodorkovsky, ha chiesto di aiutare il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, nella ribellione contro l’esercito russo, per combattere il regime di Vladimir Putin. «Sì, anche il diavolo dovrebbe aiutarlo se decidesse di andare contro questo regime! (...) Se questo bandito (il signor Prigozhin) vuole disturbare l’altro (Putin, ndr), non è il momento di fare smorfie, ora dobbiamo aiutare», ha scritto su Telegram.