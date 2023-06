Ucraina, colpita la centrale idroelettrica di Kakhovka: scambio di accuse con i russi

La centrale idroelettrica di Kakhovka (Hpp) è stata fatta saltare in aria dalle forze russe: lo ha annunciato il Comando operativo sud dell’esercito ucraino, come riporta Ukrinform.

«La centrale idroelettrica di Kakhovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe. La portata della distruzione, la velocità e il volume dell’acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica. Tutti i servizi funzionano. La situazione viene monitorata», ha affermato il Comando.

La Russia, invece, accusa, la parziale distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya nelle zone costiere del Dnepr è stata causata dai bombardamenti delle truppe ucraine. Il capo del governo della regione di Kherson, Andrey Alekseenko, afferma che la situazione è sotto controllo e non vi è alcuna minaccia per la vita delle persone. Le autorità controllano il livello dell’acqua nel fiume, ha aggiunto Alekseenko. Lo riporta Ria Novosti.

A seguito dei bombardamenti la parte superiore della centrale idroelettrica di Kakhovka è stata distrutta, ha detto il capo dell’amministrazione di Novaya Kakhovka, Vladimir Leontiev. Il livello dell’acqua in città a seguito della distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya è aumentato di 2,5 metri. Al momento non è necessario evacuare la popolazione civile da Nova Kakhovka a causa della minaccia di possibili inondazioni dopo la distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya, ha aggiunto Leontiev.

"Nelle regioni costiere del Dnepr La situazione è sotto controllo. Non vi è alcuna minaccia per la vita delle persone. I dipendenti del Ministero delle situazioni di emergenza e le autorità controllano il livello dell’acqua nel fiume», ha scritto Alekseenko in suo canale Telegram.

© Riproduzione riservata