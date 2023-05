Pioggia di droni sull'Ucraina, è l'attacco più grave su Kiev

L’esercito ucraino ha abbattuto 52 droni nell’attacco di questa notte su Kiev. Secondo l’amministrazione militare della capitale si tratta dell’attacco aereo più imponente condotto dalla Russia dall’inizio dell’invasione.

Gli attacchi russi sono andati avanti l’intera notte, con le esplosioni avvertite non solo a Kiev ma anche in numerose altre città. Secondo quanto riferito dal Kiev Independent, i sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi a lungo. Le esplosioni sono state registrate ancora questa mattina anche a Zhytomyr. Le sirene, inoltre, hanno suonato in molte regioni del Paese.

Nel distretto di Holosiivskyi, «detriti sono caduti sul territorio di una stazione di servizio. Inizialmente, tre persone sono rimaste ferite, secondo i dati preliminari, una persona è morta». Lo riferisce l’amministrazione militare della città su Telegram. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio sul tetto di un edificio di 9 piani a causa della caduta di detriti di droni.

