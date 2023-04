Ondata di attacchi russi a Kiev e Dnipro, morti cinque civili

La Russia è tornata a colpire la capitale ucraina: dopo quasi due mesi, la notte scorsa almeno 11 missili sono stati abbattuti dalla difesa aerea nel cielo di Kiev oltre a due droni. Il capo dell’amministrazione militare ha ricordato che si tratta del primo attacco missilistico su Kiev da 51 giorni. Ma i missili russi hanno invece provocato vittime e danni a Dnipro e a Uman, nel centro del Paese. I morti civili sarebbero 5 oltre a numerosi feriti.

Secondo quanto riferito dal sindaco Borys Filatov, a Dnipro le vittime sono una donna e un bambino di 3 anni, mentre a Uman, città del centro del Paese con circa 80 mila abitanti, un palazzo di 9 piani è stato colpito questa mattina provocando la morte di almeno 3 persone. A Kiev, si sono registrati danni a una linea elettrica e alla strada, ma fortunatamente nessun edificio residenziale è stato colpito e non ci sono vittime. I bombardamenti russi si erano intensificati durante l’inverno scorso ma negli ultimi mesi si erano fatti pià rari. Su Kiev, in particolare, non cadevano missili dall’inizio di marzo.

