Ucraina, Putin visita la base militare vicino a Kherson

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo di truppe ‘Dnepr’ nella regione di Kherson, nel territorio dell’Ucraina, dove ha incontrato i militari. Lo riferisce - come riporta l’agenzia Ria Novosti - il servizio stampa del capo dello Stato russo. “Vladimir Putin presso il quartier generale del gruppo di truppe Dnepr nella regione di Kherson ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri capi militari", afferma il rapporto.

Putin ha chiesto ai militari di esprimere la loro opinione sulla situazione militare nelle zone Kherson e Zaporizhzia. «Non voglio distrarvi dai doveri diretti relativi al comando e al controllo. Stiamo lavorando in modo professionale, brevemente ma concretamente. È importante per me sentire le opinioni su come si sta sviluppando la situazione, ascoltare, scambiare informazioni» ha detto Putin.

