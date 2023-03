Fece un disegno contro la guerra, internata ragazzina russa

Nell’aprile 2022, ha disegnato un’immagine contro la guerra a scuola in Russia, dopo che l’insegnante aveva chiesto agli studenti di disegnare immagini a sostegno delle truppe di Mosca in Ucraina. Ora, la dodicenne Masha Moskaleva è stata internata in un centro di riabilitazione sociale dopo che suo padre, Alexey Moskalev, è stato arrestato per aver «screditato» l’esercito. A denunciarlo è OVD-Info, organizzazione per i diritti umani che è stata seguendo il loro caso, citata dai media internazionali.

Alexey e Masha fanno parte di un numero crescente di bambini e genitori che sono stati perseguiti per non aver sostenuto «l’operazione militare speciale» della Russia. Il padre è stato arrestato il 1 marzo a Yefremov, una cittadina nella regione russa di Tula, a circa 240 km da Mosca, mentre sua figlia, Masha, è stata mandata in un centro di riabilitazione dal quale doveva essere rilasciata ma le autorità si rifiutano di farlo, denuncia OVD-Info su Twitter.

Padre e figlia sono stati ripetutamente arrestati, interrogati e - nel caso di Alexey - picchiati dall’aprile dello scorso anno, quando Masha ha realizzato il disegno contro la guerra. In quell’occasione, la scuola ha contattato la polizia, attirando così l’attenzione sulle dichiarazioni contro la guerra che suo padre aveva pubblicato sui social media. Padre e figlia hanno cambiato città per la loro sicurezza, ma non è servito: la polizia li ha trovati mercoledì, ha arrestato Alexey mentre Masha è stata portata in nel centro. Ora, al padre sono stati accordati gli arresti domiciliari mentre affronta accuse per le quali rischia il carcere, ma sua figlia non è ancora tornata a casa.

Secondo quanto riportato dal sito Meduza, Svetlana Davydova, capo della commissione per gli affari minorili di Yefremov, ha dichiarato all’emittente statale russa Rbc che il suo dipartimento ha intentato una causa a gennaio per limitare i diritti del padre di Masha e di sua madre, che vive in un’altra città. Davydova ha affermato che la famiglia è stata inserita in un registro di «famiglie in situazioni socialmente pericolose“ dal 2022. L’avvocato di Alexey afferma di non essere mai stato informato della causa e di aver inviato denunce al procuratore generale e al difensore civico locale in merito a violazioni dei diritti del padre e della figlia.

