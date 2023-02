Compra treni troppo larghi, non passano dai tunnel: si dimette il viceministro dei trasporti

In Spagna, la sottosegretaria ai trasporti Isabel Pardo de Vera e il capo dell’azienda ferroviaria Renfe, Isaias Taboas, si sono dimessi perchè hanno comprato treni per pendolari, costati quasi 260 milioni di euro, risultati troppo grandi per passare nei tunnel nelle Asturie e in Cantabria.

Il governo di Madrid ha fatto sapere che l’errore è stato scoperto in tempo per evitare di perdere i soldi, ma la regione settentrionale della Cantabria ha chiesto un risarcimento. L’ordine dalla Renfe era partito nel 2020 ma l’anno dopo l’azienda Caf si era resa conto che le dimensioni indicate erano inaccurate e aveva bloccato la produzione. Nel nord del Paese, la rete ferroviaria risale al 19esimo secolo e i suoi tunnel sulle montagne non rispondono alle dimensioni standard moderne.

A causa dell’errore i treni verranno consegnati nel 2026. Già all’inizio del mese il ministero dei Trasporti aveva lanciato un’indagine interna alla Renfe e all’operatore Adif e due dirigenti erano stati licenziati.

