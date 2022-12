Afghanistan, i talebani vietano alle donne l'accesso all'università

Il governo talebano ha vietato alle donne l’istruzione universitaria in Afghanistan per un periodo indefinito, ulteriore colpo al diritto all’istruzione e alla libertà delle donne afghane. «Si raccomanda di attuare l’ordine di sospendere l’istruzione femminile fino a nuovo avviso», si legge in una lettera firmata dal ministro dell’Istruzione superiore Neda Mohammad Nadeem e inviata a tutte le università pubbliche e private. Il divieto di accesso all’istruzione superiore arriva meno di tre mesi dopo che migliaia di donne si sono presentate agli esami di ammissione all’università in tutto il Paese.

Dallo scorso anno, le università sono state costrette a implementare nuove regole, tra cui la segregazione di genere nelle aule. Inoltre, le studentesse potevano avere come docenti solo professori di sesso femminile o maschile più anziani. Di conseguenza, la maggior parte delle ragazze adolescenti in tutto il Paese è stata esclusa dall’istruzione secondaria, limitando fortemente il loro accesso all’università.

«I Talebani non possono aspettarsi di essere un membro legittimo della comunità internazionale se non rispettano pienamente i diritti di tutti in Afghanistan. Questa decisione avrà conseguenze per i Talebani», ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

