Germania, colpito gruppo terrorista di estrema destra: pianificava un attacco al Parlamento

Operazione della polizia tedesca in Germania contro il «gruppo terroristico» di estrema destra Cittadini del Reich, sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: perquisizioni sono state compiute in tutto il Paese e in 25 sono stati arrestati. Lo ha riferito la procura federale, precisando che esponenti del gruppo sono sospettati di «aver portato avanti preparativi concreti per fare irruzione con la violenza nel Parlamento con un piccolo gruppo armato».

