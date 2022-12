I sopravvissuti, informa Msf, sono esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse. Ora sono tutti al sicuro sulla Geo Barents e ricevono le cure necessarie dal team a bordo. La Geo Barents, ripartita il 1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel braccio di ferro con il Governo per l'approdo a Catania.