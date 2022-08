L'Fbi restituisce a Donald Trump i passaporti sequestrati

L’Fbi ha restituito a Donald Trump i tre passaporti sequestrati durante la perquisizione nella sua residenza di Mar-a-Lago. Lo scrive Politico, precisando che due erano scaduti (non uno come aveva riferito il tycoon in un post su Truth). L'Fbi ha messo sotto indagine Trump con l'accusa, pesante, di spionaggio.

Il sito rivela anche che l’ex presidente accarezza l’idea di un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoi golf club a fine estate: sarebbe il primo all’estero da quando ha lasciato la Casa Bianca.

Intanto, Trump ha chiesto «rispettosamente» sulla sua piattaforma social Truth la «restituzione immediata» di alcuni documenti sequestrati dall’Fbi nella sua perquisizione. Un post che non ha valore legale ma che serve a mantenere la pressione su Bureau. Tra le carte classificate ora nelle mani dei federali anche documenti riguardanti questioni di sicurezza nazionale, tra cui le armi nucleari.

