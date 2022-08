La Tunisia sventa tre partenze di migranti da Monastir: soccorso un barcone in mare

La Guardia costiera tunisina ha bloccato lo scorso 6 agosto tre tentativi di migrazione irregolare a partire dalle coste di Monastir, fermando in tutto 43 migranti. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Tap citando una fonte della sicurezza, secondo la quale i primi due tentativi hanno visto la partecipazione di 31 persone dell’Africa subsahariana, di cui 9 donne e 4 bambini, mentre il terzo ha interessato dodici giovani tunisini dei governatorati di Gafsa e Monastir.

I fermati sono stati consegnati alla Guardia nazionale, sequestrate le tre imbarcazioni e ingenti somme di denaro, ha aggiunto la stessa fonte.

Un’unità della Marina militare tunisina ha inoltre tratto in salvo sabato scorso 22 migranti a bordo di un’imbarcazione in difficoltà al largo dell’isola di Kuriat, nel governatorato di Monastir. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Tunisi precisando che tra le persone soccorse ci sono anche tre donne e nove bambini.

Secondo la stessa fonte l’imbarcazione è salpata dalle coste di Monastir nella notte tra il 5 e il 6 agosto «con l’obiettivo di raggiungere lo spazio europeo». I migranti sono stati poi “trasferiti al porto di Monastir e consegnati agli agenti della Guardia nazionale per finalizzare le procedure del caso», si legge nella nota.

