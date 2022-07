Oltre mille migranti su due navi umanitarie aspettano un porto per sbarcare

Oltre mille (1.046 ) migranti su due navi ong chiedono ancora un porto sicuro. Mentre una terza nave è diretta invece verso Taranto. I salvataggi non sono finiti per la Geo Barents di Medici senza frontiere. A seguito di due avvisi di Alarm Phone, il team ha salvato altre 63 persone da due barche in vetroresina in pericolo. Sono 659 i migranti ora a bordo. «Lo sbarco in un luogo sicuro è più che necessario», afferma la ong.

È in navigazione verso Taranto, dove è attesa domani (30 luglio), invece, la Sea Watch con 438 persone: ieri l’assegnazione della destinazione. Infine 387 sono sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee: «Nonostante i nostri sforzi per far mangiare e bere a sufficienza queste donne, uomini e bambini, molti soffrono di disidratazione a causa del caldo: non hanno ancora una possibilità di sbarco. Hanno bisogno di un porto sicuro.

© Riproduzione riservata