La Cina lancia il secondo modulo della stazione spaziale Palazzo Celeste

La Cina ha lanciato il secondo dei tre moduli della sua stazione spaziale Tiangong, nota come Palazzo Celeste, in costruzione nello spazio. L’emittente statale Cctv ha trasmesso in diretta le immagini dalla base di Wenchang, sull'isola Hainan, nella Cina meridionale, del lancio del razzo Lunga Marcia 5B, che porterà in orbita il secondo modulo della stazione spaziale, chiamato Wentian, dal peso di circa 20 tonnellate e senza astronauta a bordo. Ad attendere il secondo modulo (il lancio del terzo è previsto ad ottobre) tre taikonauti, che sono nel Palazzo Celeste dall’inizio di giugno: Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe, al suo primo volo, i primi due veterani, il terzo al suo primo volo.

© Riproduzione riservata