Morto l'ex premier del Giappone Shinzo Abe, vittima di un attentato

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato dichiarato morto a seguito dei due colpi d’arma da fuoco sparati contro di lui da un ex militare durante un comizio. Lo riferiscono l’emittente pubblica nipponica Nhk e l’agenzia stampa Jiji. «Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, l’ex premier Abe è morto all’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche», ha affermato Nhk. La polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo arrestato per l’omicidio.

L’ex leader stava pronunciando un discorso di circostanza a un evento in vista delle elezioni per la Camera alta di domenica, quando si è sentito il rumore apparente di colpi di arma da fuoco, hanno riferito l’emittente nazionale NHK e l’agenzia di stampa Kyodo.

Abe, 67 anni, si è accasciato e perdeva sangue dal collo, ha dichiarato una fonte del suo Partito Liberal Democratico al governo all’agenzia di stampa Jiji. Nè l’LDP nè la polizia locale sono stati in grado di confermare immediatamente le notizie. NHK e Kyodo hanno riferito che Abe è stato portato in ospedale e sembrava essere in arresto cardo-respiratorio, un termine usato in Giappone che indica l’assenza di segni vitali e che generalmente precede una certificazione formale di morte da parte del medico legale. Diversi media hanno riferito che sembra che gli abbiano sparato da dietro, forse con un fucile da caccia. La NHK ha riferito che un uomo è stato arrestato, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli. Abe, il primo ministro più longevo del Giappone, è stato in carica. nel 2006 per un anno e di nuovo dal 2012 al 2020.

L’uomo che ha sparato all’ex premier giapponese aveva una pistola «mascherata», infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff dell’ex premier tentavano di rianimare Abe.

