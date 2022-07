Assegnato il porto di Pozzallo all'Ocean Viking: sbarcheranno domani in 306

Sbarcheranno al porto di Pozzallo nella mattinata di domani i 306 migranti che da 11 giorni sono a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Méditerranée, che aveva lanciato un appello urgente per «un porto sicuro». Dal 24 giugno la nave noleggiata dalla ong ha effettuato otto operazioni di soccorso al largo della Libia. Tra i migranti ci sono anche 53 donne, quattro delle quali incinte, e 87 minori non accompagnati.

Dal 24 giugno, la nave ambulanza noleggiata dalla ong che opera in collaborazione con la Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) ha effettuato otto operazioni di soccorso al largo della Libia e di Malta, afferma SOS Méditerranée in un comunicato stampa.

A maggio, durante la sua ultima missione nel Mediterraneo centrale, la rotta migratoria più pericolosa al mondo, l’Ocean Viking ha soccorso circa 300 persone, tra cui un bambino di tre mesi e sei donne incinte, ma ha dovuto aspettare una decina di giorni prima di essere designato un porto sicuro in Sicilia per lo sbarco. Dall’inizio dell’anno, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel Mediterraneo centrale sono 805 i migranti scomparsi. L’agenzia delle Nazioni Unite stima che il numero di morti e dispersi sia di 1.553 nel 2021.

