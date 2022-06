Molti feriti tra i 492 migranti a bordo della «SeaEye4», chiesto un porto sicuro

Si chiede un porto sicuro per i 492 migranti a bordo della «SeaEye4». L’ospedale di bordo, spiega il team della ong tedesca, è in attività continua: «Molti hanno ferite e ustioni chimiche dovute al contatto con una miscela di carburante di acqua salata sulle barche, motivo per cui il nostro materiale per la medicazione a bordo si sta esaurendo».

Alcuni pazienti hanno sintomi gravi dopo aver inalato i fumi di carburante sulle barche. Inoltre, «il nostro team medico si prende cura di persone con segni che vanno dal grave esaurimento al trauma. La domanda molto elevata di cure mediche non può essere coperta dal nostro team da solo a lungo termine. Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro».

