Ucraina sull'orlo della guerra, Biden: pronto ad incontrare Putin. Oltre 61 mila profughi di Donbass già in Russia

Joe Biden «ha accettato in via di principio un incontro con il presidente Putin» a patto che nel frattempo «non sia avvenuta un’invasione» dell’Ucraina. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki dopo l’annuncio dell’Eliseo di un vertice tra i leader americano e russo.

«Come il presidente ha ripetutamente messo in chiaro, siamo impegnati a perseguire la diplomazia sino al momento in cui comincia l’invasione. Il segretario di Stato Blinken e il ministro degli Esteri Lavrov hanno in programma di incontrarsi questa settimana, a condizione che la Russia non proceda con una azione militare», ha aggiunto, sottolineando che «noi siamo sempre pronti per la diplomazia» ma “siamo pronti anche ad imporre conseguenze rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra». «Siamo anche sempre pronti ad imporre conseguenze rapide e severe nel caso in cui la Russia scelga la guerra. E al momento, la Russia sembra continuare i preparativi per un assalto in larga scala contro l’Ucraina molto presto“: ha concluso Psaki. Intanto è arrivato a circa 61.000 il numero di civili in fuga dalla regione ucraina del Donbass, che sono riparate in Russia, nella regione di Rostov, dopo l’evacuazione ordinata venerdì dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Lo rivela stamani il ministro russo per le emergenze, Alexander Chupriyan in una conferenza stampa, citato dall’agenzia Tass.

© Riproduzione riservata