Centoventuno migranti che erano a bordo di un gommone in difficoltà nel Mediterraneo centrale sono stati salvati la scorsa notte da Sea Watch 4, la nave della ong tedesca impegnata nella ricerca e soccorso davanti alla Libia.

«Tutti i naufraghi - scrive Sea Watch in un tweet - sono adesso in salvo e a bordo, assistiti dal nostro equipaggio. Tra loro ci sono molti minori non accompagnati».

