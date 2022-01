Stati Uniti, schiaffo del Senato a Biden: bocciata la riforma elettorale

Schiaffo del Senato americano al presidente Joe Biden: i senatori repubblicani hanno bloccato il provvedimento per la difesa del diritto di voto che contiene le norme del Freedom to Vote Act e del John Lewis Voting Rights Advancement Act. Si tratta del provvedimento fortemente voluto da Joe Biden e dai democratici che ha come obiettivo difendere e rafforzare i diritti di voto dopo le strette decise in diversi stati Usa conservatori. I senatori che hanno votato a favore del provvedimento sono stati 49, quelli contrari 51. Per il via libera sarebbero stati necessari 60 «sì».

Biden si è detto «profondamente deluso» dal fatto che il Senato degli Stati Uniti ha affossato la sua riforma elettorale, che, nelle intenzioni del presidente degli Stati Uniti, serviva a proteggere l’accesso alle urne per gli afroamericani. «Sono profondamente deluso dal fatto che il Senato non sia riuscito a difendere la nostra democrazia. Sono deluso, ma non sono scoraggiato», ha detto il leader democratico su Twitter subito dopo il voto della Camera Alta.

