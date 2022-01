Un eurodeputato tedesco di estrema destra esulta per la morte di Sassoli

Nicolaus Fest, eurodeputato dell’Afd, la formazione di estrema destra tedesca, ha esultato in una chat interna del partito per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. «Finalmente questo bastardo se n'è andato», ha scritto in un gruppo WhatsApp secondo quanto riporta l’emittente Afd che sostiene di avere lo screenshot del messaggio. Fest ha definito Sassoli «un antidemocratico, una vergogna per qualsiasi idea parlamentare». Il leader del partito, Jorg Meuthen, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Fest. «Una tale affermazione su un collega che è appena morto dopo una grave malattia è inquietante, profondamente ripugnante e imperdonabile», ha detto Meuthen ad Ard.

L'Italia commossa per Sassoli, Mattarella: «Un vuoto per chi crede in un'Europa di pace» Commemorazione in Parlamento Mario Draghi Mario Draghi Mario Draghi Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati Il presidente della Camera, Roberto Fico Enrico Letta Matteo Renzi Simona Malpezzi Simona Malpezzi Il ministro Bianchi con Simona Malpezzi

© Riproduzione riservata