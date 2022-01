L'attrice Halle Berry si è sposata (forse) per la quarta volta

Berry, 55 anni, ha vinto nel 2002 l'Oscar per la miglior attrice grazie alla sua interpretazione in Monster's Ball (prima attrice di colore a conquistare il premio per quella categoria) e l'Orso d'argento sempre per la migliore attrice al Festival di Berlino. Ha vinto anche un Golden Globe, uno Screen Actors Guild e un Premio Emmy per il film tv Vi presento Dorothy Dandridge (1999). Nel 2004 ha interpretato Catwoman nell'omonimo film. In precedenza l'attrice è stata sposata con il giocatore di baseball David Justice, con il musicista Eric Benét e con l'attore francese Olivier Martinez, da cui ha divorziato nel 2015.