La gaffe di People: in copertina celebra i 100 anni di Betty White ma l'attrice è morta

Solitamente si accusano i giornalisti di far morire le persone quando sono vive, stavolta è successo l'esatto contrario. E' diventata virale la gaffe di "People": il settimanale americano ha dedicato la copertina del numero di fine anno ai 100 anni di Betty White, la regina delle sitcom morta ieri pochi giorni prima del compleanno. Per mesi i giornalisti di "People" si erano dedicati alla realizzazione di un servizio di copertina sull'attrice che avrebbe spento le 100 candeline il 17 gennaio.

La White aveva collaborato all’articolo che era andato in pagina il 23 dicembre. Il numero di fine anno era arrivato così nelle edicole mercoledì scorso e ieri nella cassetta delle lettere degli abbonati: in copertina, la «girlfriend of America» viva e vegeta e la scritta «Betty White compie 100 anni!». L’hashtag #People è entrato nei trend su Twitter con molti fan arrabbiati perché convinti che il magazine avesse portato sfortuna alla quasi centenaria attrice.

La White divenne famosa in tutto il mondo grazie a ruoli televisivi come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore, andata in onda tra il 1973 e 1977e di Rose Nylund in Cuori senza età, trasmesso tra il 1985 e 1992. Dal 2010 al 2015 è stata fra le protagoniste della sit-com Hot in Cleveland, nella parte di Elka Ostrovsky. Ha ricevuto il suo primo Grammy a 90 anni nel 2012 oltre a numerose candidature ai Golden Globe.

"Betty White ha portato un sorriso sulle labbra di generazioni di americani. E' una icona culturale che ci manchera' molto. I pensieri miei e di Jill vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l'hanno amata": cosi' Joe Biden rende omaggio su Twitter alla star della popolare sitcom Usa 'The Golden Girls' e della serie 'Mary Tyler Moore'.

I precedenti

«People» non è la sola testata a fare gaffe del genere: la più celebre di tutte fu nel 1948, quando il «Chicago Daily Tribune» annunciò erroneamente la vittoria alle presidenziali di Thomas Dewey, quando in realtà era stato Harry Truman a riconquistare la Casa Bianca. In Italia, tantissime morti sono state più volte "annunciate" e poi smentite, come quella ad esempio di Paolo Villaggio, che alla fine ci scherzava sempre più prima di lasciare, nel 2016, questa volta veramente, la vita terrena.

