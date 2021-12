Biden e Putin al telefono per evitare la guerra in Ucraina: avvertimenti da entrambe le parti

Eventuali nuove sanzioni contro la Russia per la questione ucraina «sarebbero un errore colossale, che potrebbe portare a gravi conseguenze». Questa la posizione espressa da Vladimir Putin a Joe Biden nel corso della telefonata di ieri sera, secondo quanto riferito dal consigliere per la politica estera di Putin, Yury Ushakov. Putin, rende ancora noto il Cremlino, ha avvertito il presidente Usa che nuove sanzioni potrebbero portare a una «rottura completa» dei legami tra Russia e Occidente. «Speriamo che ciò non accada», ha aggiunto Ushakov.

Secondo quanto riportano i media americani, nella telefonata di 50 minuti Biden e Putin hanno avuto un confronto «serio e concreto», durante il quale il presidente degli Stati Uniti ha indicato al suo omologo russo due percorsi nel caso Mosca continuasse ad ammassare soldati al confine con l’Ucraina: uno diplomatico, a patto che ci sia una «de-escalation» della situazione, e uno che punta sul deterrente delle sanzioni economiche, accompagnato a un maggior impegno della Nato a sostegno dell’Ucraina. I media americani citano fonti della Casa Bianca. Quale percorso verrà preso, hanno aggiunto, «dipenderà da quali azioni la Russia deciderà di intraprendere», ma se Mosca sceglierà di aggredire l’Ucraina, ci saranno «conseguenze gravi e costose».

