Covid: dopo Xian, la città con 13 milioni di abitanti, la Cina chiude anche Yanan

È record di casi Covid-19 in Cina, il numero più alto da 21 mesi, e il regime ha deciso di «chiudere» un’altra città, Yanan, situata a 300 km da Xian, dove dal 23 dicembre sono in lockdown 13 milioni di persone.

La cifra dei contagi è molto bassa rispetto a quella registrata nella gran parte dei Paesi del mondo (209 casi) ma è il più alto bilancio giornaliero dal marzo dello scorso anno, quando il virus stava appena cominciando a diffondersi in tutto il mondo dalla città di Wuhan. E la Cina, alle porte dei Giochi Olimpici d’inverno che si terranno a Pechino a febbraio, ha optato per una strategia zero-Covid, di eradicazione completa del virus con rigide restrizioni. La città di Yanan ha ordinato la chiusura delle attività commerciali e ordinato a centinaia di migliaia di persone in un quartiere di rimanere in casa.

