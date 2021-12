Nuova tegola su Johnson, ripreso a bere vino con amici durante il lockdown

Nuova tegola per Boris Johnson. Il Guardian ha diffuso una fotografia del premier britannico nel giardino di Downing Street, accanto alla moglie, con vino e formaggio, mentre intorno ci sono diversi membri del personale, 17 senza rispettare il distanziamento, durante il lockdown nel maggio 2020. Anche se in quell’occasione il governo britannico aveva assicurato si fosse trattato di un «incontro di lavoro», senza alcolici. Le bottiglie di vino, invece, sono in evidenza.

