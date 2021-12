La Germania impone la quarantena a chi arriva dalla Gran Bretagna

La Germania ha inserito la Gran Bretagna nella lista dei Paesi ad alto rischio per la diffusione del Covid, secondo quanto hanno annunciato ieri sera le autorità sanitarie di Berlino. La decisione comporta una serie di restrizioni sui viaggi, che entreranno in vigore a mezzanotte. Tra queste, precisa l’Istituto Robert Koch, l’obbligo di una quarantena di due settimane per chi arrivi dal Regno Unito in Germania, anche se vaccinato.

L'Olanda torna in lockdown

L’Olanda da oggi torna in lockdown. Obiettivo: arginare la crescita della pandemia. Lo ha annunciato il premier olandese, Mark Rute, nel corso di una conferenza stampa trasmessa in diretta tv. Negozi non essenziali, bar, ristoranti e altri luoghi pubblici chiuderanno fino al 14 gennaio, così come le scuole, ha spiegato. «Il lockdown è inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando con Omicron», ha sottolineato, aggiungendo che «la variante Covid si sta diffondendo più velocemente di quanto temessimo. Dobbiamo prevenire il peggio».

Contagi record: New York ferma gli eventi

Nuovo record di contagi nello Stato di New York, in Usa, per il secondo giorno consecutivo: oltre 21.900 casi giornalieri, un numero che non si era visto neppure nei momenti più cupi delle precedenti ondate in inverno e primavera (anche se nella fase iniziale della pandemia si facevano meno test). Si stanno «spegnendo» di conseguenza alcuni eventi: il Saturday Night Live non avrà pubblico dal vivo nel fine settimana mentre la compagnia di ballo Rockettes, che era appena tornata sul palco, ha annullato i restanti spettacoli della sua ultima prova, «Christmas Spectacular». Sono stati temporaneamente chiusi anche alcuni ristoranti e gli spettacoli di Broadway, tra cui il popolarissimo musical Hamilton e Tina, sulla vita di Tina Turner, questa settimana hanno annullato gli spettacoli.

© Riproduzione riservata