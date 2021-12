Mattarella in visita di commiato dal Papa, auguri e scambio di doni

E’ durato 45 minuti il colloquio privato tra papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico vaticano. Al termine dell’incontro a porte chiuse, la presentazione del seguito e lo scambio dei doni.

Il capo dello Stato ha donato al Pontefice una stampa con la Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla ‘Madonna del cucitò di Guido Reni che si trova al Quirinale.

Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, quindi con i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev.

Da notare che il Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2022, che ricorrerà il prossimo primo Gennaio, non è stato ancora pubblicato: quindi il Pontefice ha consegnato al presidente una prima copia inedita.Congedatosi dal Papa, Mattarella è andato quindi a colloquio col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

Il dono del presidente Mattarella a papa Francesco del volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni ricorda il fatto che, durante la sua visita al Quirinale del 10 giugno 2017, il Pontefice si fermò a pregare proprio davanti a quel dipinto. La Madonna del cucito (Madonna che cuce e angeli) è un dipinto autografo di Guido Reni realizzato con tecnica ad affresco tra il 1609 e il 1611 nel Palazzo del Quirinale, le cui dimensioni sono 210 x 200 cm. L’opera è affrescata sulla parete sinistra della cappella dell’Annunciata, che era la cappella di preghiera dei Papi quando risiedevano nel Palazzo del Quirinale.

