Auguri dal Giappone con il Babbo Natale subacqueo dell'Acquario Sunshine di Tokyo

La foto di questo inizio di periodo festivo è quella che arriva dal Giappone. Ayaka Oshita ha 27 anni ed è un Babbo Natale molto speciale. Lavora all'Acquario Sunshine di Ikebukuro, a Tokyo: è un sub e da 15 mesi si occupa dell'alimentazione dei pesci. Qui si prepara per uno spettacolo natalizio, attrazione per grandi e piccini. L'esibizione del subacqueo nelle vesti di Babbo Natale si terrà in tre giornate nel periodo festivo. L'acquario non renderà noto in anticipo quando si terranno gli spettacoli per evitare la folla dei visitatori a causa della pandemia.

