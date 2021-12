Lutto per la regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia

Un nuovo lutto travolge la regina Elisabetta: è morta la sua dama di compagnia Ann Fortune FitzRoy. La Duchessa Madre di Grafton aveva 101 anni. che oggi si ritrova a piangere un'altra perdita. E così, dopo la perdita nello scorso mese di aprile del Principe Filippo morto all'età di 99 anni, e il decesso di Sir Michael Oswald, amico e collaboratore della Famiglia Reale, oggi per la Regina è un altro giorno di lutto.

Ann Fortune FitzRoy, camerista della regina, era subentrata a Mary Cavendish, duchessa del Devonshire. Dal 1967 fino ai suoi ultimi giorni è stata al fianco della regina Elisabetta in qualità di Mistress of the Robes, ovvero come dama di compagnia di alto rango. Responsabile di vestiti e gioielli, accompagnava sua Maestà ad eventi, viaggi, occasioni speciali.

La Duchessa di Grafton era la figlia del capitano Evan Cadogan Eric Smith e di Beatrix Williams. Nel 1970 suo marito, Hugh FitzRoy, successe al padre come duca di Grafton. Ad aprile 2011 rimase vedova con i loro cinque figli. Per la Regina Elisabetta è stata Lady of the Bedchamber dal 1953 al 1966 e Mistress of the Robes dal 1967 fino ad oggi. Non si sa ancora chi prenderà il suo posto.

