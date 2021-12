Dopo la nascita del figlio l’ex cancelliere Kurz si dimette dalla politica

Sebastian Kurz, ex cancelliere austriaco ed attuale leader della OeVP, si ritira dalla politica. Kurz lo ha annunciato ad un’intervista alla Kronen Zeitung. A spingere l’ex cancelliere a ritirarsi «per sempre dalla politica» è stata la recente nascita del figlio. Sebastian Kurz nel 2017 all’età di 31 anni quando venne eletto per la prima volta cancelliere era diventato il primo premier più giovane non solo austriaco ma del mondo. Nell’ottobre scorso Kurz si era dimesso da cancelliere perchè accusato di infedeltà e corruzione.

© Riproduzione riservata