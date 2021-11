Morto in uno zoo di Karachi un raro esemplare di leone bianco

Un esemplare di una rara specie di leone bianco è morto oggi in uno zoo nella città meridionale di Karachi, in Pakistan. Secondo Karachi Metropolitan Corporation (Kmc) soffriva di tubercolosi polmonare, mentre attivisti per i diritti degli animali sostengono invece che sia morto a causa della malnutrizione.

Il grande felino era stato portato allo zoo di Karachi nel 2012 e aveva circa 15 anni. Sui social media circolano da qualche giorno video del leone in cattive condizioni. Le autorità interessate hanno disposto un’inchiesta per risalire alle cause del decesso.

Il Pakistan ha una brutta storia di maltrattamenti di animali negli zoo. Quest’anno, tre cuccioli di tigre bianca sono morti allo zoo di Lahore, a causa di infezioni virali. Nel settembre 2020, Kavaan, l’elefante di 35 anni ‘più solo del mondò, è stato trasferito in Cambogia da uno zoo statale nella capitale del Pakistan, Islamabad. L’elefante è stato portato a Islamabad dallo Sri Lanka nel 1990. Grazie a una campagna durata cinque anni di attivisti per i diritti degli animali, l’elefante è stato finalmente salvato.

© Riproduzione riservata