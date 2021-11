A Singapore sospesa l'impiccagione di un disabile mentale: ha il Covid

Un tribunale di Singapore ha concesso oggi la sospensione dell'esecuzione di un cittadino malese con un riconosciuto deficit cognitivo poiché l'uomo - Nagaenthran K. Dharmalingam - è risultato positivo al coronavirus.

Il giudice, Andrew Phang Boon Leong, ha dichiarato alla Corte d'appello che la sua impiccagione, prevista per domani, è stata rinviata a causa dell'infezione. Dharmalingam è stato condannato alla pena di morte nel novembre 2010 per aver importato 42,72 grammi di diamorfina (eroina) nell'isola-Stato nell'aprile 2009. La condanna è stata poi confermata in appello.

La settimana scorsa Amnesty International ha chiesto alle autorità di Singapore di fermare l'esecuzione, definendola "deprecabile" e illegale a causa dell'infermità mentale dell'uomo. Una nuova data dell'esecuzione non è stata fissata.

