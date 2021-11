Preziosi gioielli reali russi all'asta in Svizzera

Diversi gioielli reali russi, contrabbandati fuori dal Paese durante la rivoluzione del 1917, saranno venduti dalla casa d’aste Sotheby’s il 10 novembre a Ginevra, in Svizzera. Come riporta la Reuters, l’articolo più prezioso tra quelli disponibili è un diamante rosa-arancio incastonato in un anello, stimato tra i 3,9 milioni e i 5,9 milioni di dollari. Ma spiccano anche una grande spilla ovale con zaffiri e diamanti e un paio di orecchini, entrambi appartenenti alla granduchessa Maria Pavlovna - zia dell’ultimo imperatore russo Nicola II - fuggita dalla Russia rivoluzionaria e morta in Francia nel 1920. Il set reale, custodito al momento a Londra, ha un valore che oscilla tra 306 mila e 524 mila dollari. «ll mercato ora è molto dinamico, dopo la pandemia le persone hanno voglia di comprare qualcosa di tangibile di cui possono godere», ha spiegato Oliver Wagner, organizzatore dell’asta.

