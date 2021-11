Ecco come è morto veramente Rossano Rubicondi: "Non è stato un melanoma"

Emergono nuovi particolari sulla morte di Rossano Rubicondi, 49 anni, l'ex marito di Ivana Trump, morto qualche giorno fa a causa di una malattia. Pare che non sia stato un melanoma cutaneo a portarlo via nel fiore degli anni, ma un altro tipo di tumore, terribile, ovvero al fegato. A confermarlo i genitori di Rubicondi, disperati: "Non sapevamo che Rossano fosse malato. Non eravamo a conoscenza di nessuna malattia - dicono -. Quando ci hanno chiamato, ci hanno detto che la causa del decesso era stata la rottura di un'aneurisma del polmone, è caduto nella vasca battendo la testa ed è rimasto lì per ore da solo. Pare sia stato un tumore al fegato".

"Siamo solo disperati - ha continuato il padre Claudio, in collegamento insieme alla moglie Rosa -. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo abbiamo scoperto solo quando ci è arrivata questa telefonata dagli Stati Uniti in cui ci dicevano che Rossano non c'era più. Facciamo ancora fatica a crederci a quello che è successo".

Romano, classe 1972, Rubicondi da ragazzo aveva lavorato a Londra come modello. Nella capitale inglese aveva scoperto la passione nel cinema, nel quale ha lavorato con piccoli ruoli. Il matrimonio con Ivana Trump arrivò nel 2008, lo stesso anno nel quale Rubicondi venne scelto per partecipare alla sesta edizione dell'Isola dei famosi, condotta dalla Ventura. Rossano venne eliminato nelle prime puntate ma il suo percorso nella tv dopo quella esperienza è andato avanti. In Italia ha lavorato anche in un'altra trasmissione tv, Cupido, al fianco di Federica Panicucci e poi di nuovo per l'Isola dei famosi, questa volta come inviato. Sull'Isola è tornato anche una terza volta nel 2012, ancora una volta nei panni di concorrente. Ha recitato anche nel film Natale a Beverly Hills, dove interpretava una parodia di se stesso. A darne notizia, era stato un tweet di Simona Ventura, sua amica.

"E' morto Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.- ha scritto su twitter Ventura - Fai buon viaggio".

