La bambina di quattro anni scomparsa 17 giorni fa da un campeggio in Australia è stata ritrovata sana e salva. Lo ha annunciato la polizia, come riportano i media locali.

La piccola Cleo Smith è stata ritrovata dagli agenti chiusa in una casa a Carnarvon, a meno di un’ora di auto dal luogo dove era scomparsa. Un uomo del posto è in stato di fermo. La bambina è stata subito riportata dai genitori.

