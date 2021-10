Colpo di stato in Sudan, arrestato il capo del governo

Un gruppo di forze armate non identificate in Sudan ha arrestato diversi membri della leadership del paese e messo il primo ministro Abdallah Hamdok agli arresti domiciliari. Lo riferisce Al-Hadath TV citata da Al Jazeera.

L’emittente ha detto che gli arresti sono avvenuti prima dell’alba. Citando fonti non identificate, Al-Hadath precisa che tra gli arrestati ci sono il ministro dell’Industria Ibrahim al-Sheikh, il ministro dell’Informazione Hamza Baloul e il consigliere per i media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh.

Sono stati arrestati, secondo l’emittente, anche il portavoce del consiglio sovrano del Sudan, Mohammed al-Fiky Suliman, e il governatore della capitale Khartoum, Ayman Khalid.

