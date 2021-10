Tunisia al bivio, Najla Bouden da Saied per le consultazioni

Nuovo incontro tra la premier incaricata Najla Bouden e il presidente tunisino Kais Saied al Palazzo di Cartagine. Lo rende noto la stessa presidenza in un video nel quale Saied ha sottolineato che ieri 1,8 milioni di tunisini sono scesi in piazza, spontaneamente, con i propri mezzi, cosa che non avviene per «altri» che si mobilitano per ritorsione per organizzare le loro manifestazioni.

«Siamo di fronte a un momento storico e non possiamo permettere a nessun funzionario di deludere i cittadini che hanno espresso la loro voglia di cambiamento, il 25 luglio, il 3 ottobre e anche nel 2010», ha detto Saied, aggiungendo che «un sistema occulto si è impadronito della volontà popolare e tengo a precisare, oggi, che non siamo sotto alcuna tutela». «Dobbiamo ascoltare - ha insistito - la volontà popolare e non cercare aiuti esteri per tornare in prima linea. Il governo si formerà e sarà lontano dalle aspettative, dai calcoli e dall’opportunismo della classe politica».

«Il popolo ha detto la sua parola e affronteremo coloro che hanno servito i nemici del paese», ha detto ancora il presidente. Saied ha espresso fiducia nel successo della missione affidata a Bouden per la formazione del nuovo governo. “Gli echi che ci sono giunti sono eccellenti e sono sicuro che riuscirai», ha detto Saïed alla Bouden.

Bouden è stata incaricata il 29 settembre scorso da Saied per formare un nuovo esecutivo, un governo che sarà a tutti gli effetti un governo del presidente, secondo le norme del decreto 117 del 22 settembre scorso che rafforza i poteri della Presidenza a scapito di parlamento e esecutivo.

