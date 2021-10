Morto in un incidente il vignettista Vilks, sfidò l'Islam e scampò ad un attentato

Il fumettista svedese Lars Vilks, bersaglio di un attacco a Copenaghen nel 2015 e che viveva sotto protezione dopo aver disegnato Maometto con il corpo di un cane nel 2007, è rimasto ucciso in un incidente stradale assieme ai due agenti di polizia incaricati di proteggerlo. La polizia ha escluso l’ipotesi del dolo. «Si indaga come per qualsiasi incidente stradale e poichè sono coinvolti due agenti di polizia, l’inchiesta è stata affidata anche a una particolare sezione della procura», ha detto un portavoce della polizia locale.

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio sull'autostrada E4 nei pressi della cittadina di Markaryd. L’auto sulla quale viaggiava Vilks si è scontrata con un camion che proveniva dalla direzione opposta. I due veicoli hanno poi preso fuoco.

Dopo il disegno di Maometto, che ha seguito le vignette danesi del profeta pubblicate nel 2005, Lars Vilks ha vissuto sotto protezione quasi ininterrottamente, a causa di numerose minacce e attacchi da parte degli islamisti.

