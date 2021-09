Francia: Sarkozy condannato a un anno per finanziamento illegale. Niente carcere, solo braccialetto

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per "finanziamento illecito". Caroline Viguier, la presidente del tribunale, ha definito i fatti addebitati "di una gravità senza precedenti", sottolineando che Sarkozy, insieme con altri dei 14 imputati, ha "proseguito l’organizzazione di comizi, consentito nuove prestazioni, disposto spese e volontariamente omesso, in qualità di candidato, di esercitare un controllo sulle uscite".

Sarkozy non era presente in aula alla lettura del verdetto. L’accusa aveva chiesto per lui un anno di carcere. Già condannato lo scorso marzo a 3 anni di carcere (uno senza condizionale) per corruzione e traffico di influenze nel caso delle "intercettazioni", l’ex presidente ha presentato appello contro quella sentenza.

Il tribunale che ha condannato l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha precisato che "la pena sarà applicata ed eseguita in base al regime della sorveglianza elettronica". L’ex presidente, 66 anni, a prescindere dal quasi certo appello che i suoi avvocati presenteranno, non andrà quindi in carcere. ANSA

© Riproduzione riservata