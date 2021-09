Germania: Spd vince con il 25,7%, crollo Cdu. Scholz: "La volontà degli elettori è chiara"

Il partito socialdemocratico Spd ha vinto le elezioni parlamentari in Germania, segnando la fine dell'era Merkel, con il 25,7% dei voti, leggermente davanti ai conservatori. Il campo conservatore Cdu-Csu ha ottenuto il 24,1% dei voti, il peggior risultato della sua storia, mentre i Verdi sono arrivati al terzo posto con il 14,8%.

Olaf Scholz, candidato Spd, attuale ministro delle Finanze e vice di Angela Merkel nel governo di Grosse Koalition, ha preso la parola dalla Willy Brandt Haus poco dopo la diffusione dei risultati iniziali: "I cittadini vogliono che ci sia un cambiamento nel governo e vogliono che il cancelliere si chiami Olaf Scholz", ha detto, esprimendo entusiasmo per il "grande successo". Poco prima il conservatore Armin Laschet era intervenuto dal quartier generale della Cdu a Berlino, Konrad Adenauer Haus, dov'era arrivata anche la cancelliera: "L'esito finale non e' certo", "faremo tutto il possibile perché si possa creare un governo sotto la guida dell'Unione", ha detto. Riconoscendo tuttavia che "non possiamo essere soddisfatti del risultato": se i primi numeri venissero confermati, per i conservatori si tratterebbe del peggior risultato dal secondo dopoguerra, oltre che un crollo rispetto al 2017. La 'verde' Annalena Baerbock, prima candidata del partito alla cancelleria, ha parlato di numeri "fantastici", segnalando che dalle urne emerge la necessita' di un "governo del clima".

Per chiunque voglia diventare cancelliere la cosa fondamentale è ottenere il sostegno dei Verdi, che sono appunto terzo partito, e dei liberali della Fdp, il quarto. Saranno dunque gli orientamenti di questi partiti a decidere le sorti del prossimo esecutivo.

Il candidato cancelliere dei socialdemocratici tedeschi (Spd), Olaf Scholz, ha ribadito di avere il mandato di guidare il prossimo governo, dopo la vittoria elettorale di misura alle elezioni di domenica e ha assicurato che cercherà di formare una coalizione Verdi e Liberali (Fdp).

"Questa è la volontà degli elettori, che hanno scelto chi dovrà formare il nuovo governo e hanno scelto che i conservatori devono andare all’opposizione"

