Il mondo teme una nuova bolla immobiliare, dalla Cina arriva la bomba Evergrande

La Cina si prepara al collasso di Evergrande. Pechino, riluttante a salvare lo sviluppatore immobiliare più indebitato del Paese e del mondo per 305 miliardi di dollari, ha chiesto ai

funzionari locali in tutto il Paese di prepararsi a una "possibile tempesta". Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti al corrente dei piani. In una nota, il presidente e fondatore Hui Ka Yan ha assicurato che «l'azienda farà del suo meglio per riprendere lavoro e produzione». Per Evergrande sarà una "priorità assoluta" aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti, ha detto. Ma Chinese Estates Holdings, secondo socio di Evergrande, vende le sue azioni.

