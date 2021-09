Canada: il partito Liberale di Trudeau vince ma non ottiene la maggioranza

I canadesi hanno consegnato un’altra vittoria al Partito Liberale di Justin Trudeau, ma la scommessa del premier di conquistare la maggioranza dei seggi sembra esser sfuggita. I liberali si avviano a conquistare il maggior numero di seggi.

Ma la 49enne star liberale, che ha ereditato l’appeal del padre, l’ex primo ministro Pierre Trudeau ed è alla sua terza vittoria consecutiva, dopo il primo exploit nel 2015, non ha vinto abbastanza seggi per evitare di dover ricorrere all’aiuto di altri partiti per governare. Secondo le proiezioni, i liberali otterranno 156 seggi (sotto dunque la soglia dei 170 necessari per la maggioranza); i conservatori sono a 123, la formazione indipendentista del Bloc Quèbècois ne ha 29, la sinistra del New Democratic Party è a 28 e i Verdi in due.

Trudeau ha voluto le elezioni con due anni di anticipo rispetto alla scadenza nel tentativo di riconquistare la maggioranza che il suo partito aveva perso nel 2019: ha voluto le elezioni pur essendo alla guida di un governo di monoranza stabile e non minacciato. E l’opposizione è stata implacabile nell’accusarlo di aver chiesto il voto anticipato pur non essendo necessario per pura ambizione personale. AGI

