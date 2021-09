Russia: sparatoria all'università, almeno 8 morti e 7 feriti. I ragazzi si gettano dalle finestre

Almeno otto persone sono state uccise e altre sette ferite in una sparatoria all’università di Perm, il cui autore sarebbe stato ucciso dalla polizia.

La notizia della sparatoria è stata riportata dalla Tass, citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. "Una persona non identificata è entrata nell'edificio universitario e ha aperto il fuoco". In un comunicato, il comitato che si occupa delle principali indagini penali del Paese ha reso noto che "otto persone sono morte e diverse sono ferite. Il bilancio delle vittime è in fase di determinazione".

Alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium dell'università per nascondersi dall'aggressore, altri si sono gettati dalle finestre.

L'aggressore è il 18enne Timur Bekmansurov. Lo riporta la testata indipendente Meduza che cita a sua volta i canali Telegram di 112 e Baza. Mash - altro media attivo su Telegram - ha scritto che stava studiando alla facoltà di legge dell’università, specializzandosi in scienze forensi.

Prima della sparatoria, Bekmansurov avrebbe scritto un post su VKontakte - il Facebook russo - in cui chiedeva che le sue azioni non fossero considerate un atto terroristico e affermava di non essere membro di alcuna organizzazione estremista. "Odio me stesso, ma voglio fare del male a tutti quelli che si mettono sulla mia strada", recitava il post. VKontakte ha poi cancellato il messaggio.

© Riproduzione riservata