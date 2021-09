Germania, progettava un attacco esplosivo in una sinagoga: arrestato 16enne siriano

Un giovane siriano di 16 anni sospettato di voler attaccare la sinagoga di Hagen con dell’esplosivo, nel Land tedesco del Nordreno Vestfalia, è stato fermato dalla polizia.

Lo ha reso noto il ministro dell’Interno del Land, secondo quanto riferiscono Dpa e Spiegel. Nella serata di ieri, davanti alla sinagoga della città la polizia si era mobilitata in base a degli indizi su una» possibile situazione di pericolo» nell’edificio.

La polizia di Hannover ha reso noto su Twitter che «complessivamente sono quattro i fermi» avvenuti finora. Fra questi anche il siriano di 16 anni. Gli inquirenti parlano anche di perquisizioni in corso. In base a indizi su una «possibile situazione di pericolo», ieri sera era stata disdetta la preghiera dello Yom Kippur e le forze dell’ordine si erano mobilitate attorno all’edificio in un’operazione durata fino a tarda notte.

