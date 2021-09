Turista scambiato per Messina Denaro in Olanda, l'errore rischia di trasformarsi in un caso giudiziario

L'arresto sbagliato da parte delle forze dell'ordine olandesi di un turista scambiato per il boss Matteo Messina Denaro, rischia di diventare un caso giudiziario.

Leon van Kleef, l'avvocato di Mark L. (il protagonista della vicenda), intervistato dai giornalisti del quotidiano inglese The Guardian, adesso non esclude una richiesta di risarcimento: "È stato un incubo e sarebbe potuto capitare a chiunque, in questo caso è toccato al mio assistito. Quando mi hanno avvertito — spiega — che era stato arrestato perché scambiato per il boss della mafia Matteo Messina Denaro, ho creduto che si trattasse di uno scherzo. Sapevo che il mio cliente era nato e cresciuto in Inghilterra ed ha un marcato accento di Liverpool".

La notizia risale al 10 settembre ed è stata diffusa da alcuni siti locali olandesi: "Arrestato Matteo Messina Denaro". L'equivoco, però, viene chiarito in breve: l'uomo fermato in un ristorante dell'Aja non è il super latitante di Castelvetrano ma un cittadino inglese, di Liverpool, che era in Olanda insieme al figlio per assistere al Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort.

